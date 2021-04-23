Gucci запустили ток-шоу в честь выхода сумок Beloved. В гостях: Дакота Джонсон и Гарри Стайлз

Одним из авторов идеи стал директор бренда Алессандро Микеле. Он позвал в проект знаменитостей, чтобы обсудить их последние события в жизни и любимые аксессуары, в том числе, сумки. По мнению модельера, ток-шоу стали культурным феноменом наравне с кино, музыкой и прочими результатами творческой деятельности.

В конце марта Highsnobiety совместно с Gucci опубликовал материал о блогере-огороднике Джеральде Стратфорде. Он рассказал изданию о том, как стал выращивать овощи, и дал пять советов тем, кто хочет сам попробовать себя в этом деле.