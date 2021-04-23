Misheral выпустил дебютный альбом после победы на Burn Tour. Он называется «Многоликий шаман»

Рэпер Misheral представил релиз своего дебютного альбома «Многоликий шаман» после победы на всероссийском Burn Tour, в конкурсе #BurnHub. Это первая работа музыканта на лейбле Atlantic Records Russia.

Альбом поделен на две части: бунтарская первая половина, в которой можно найти отголоски альтернативной музыки нулевых и панк-рока, сменяется тонкими соул-треками с R’n’B-мотивами во второй. Misheral выступил не только автором текстов, но также полностью курировал звучание альбома. Послушать песни молодого исполнителя можно здесь.

Пластинка рассказывает историю взросления и становления личности, в которой лирический герой вырастает из мальчика в мужчину. «Первые две песни — гимны бурной юношеской молодости, полной противоречий. Там много алкоголя и нет места слабым, так же как нет места сантиментам. Герой не думает о последствиях, он просто берет то, что по праву принадлежит ему. Однако у судьбы на него совершенно другие планы», — рассказал рэпер.

В 2020 году уроженец Уфы Misheral стал победителем в категории «Рэп» на конкурсе #BurnHub. В том же году он выпустил совместный сингл с Basic Boy «Понедельник». Певец также получил контракт на участие в Burn Tour 2021 совместно с хедлайнером прошлого года Saluki.