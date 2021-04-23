Илон Маск запостил мем, и теперь автор обвиняет его в краже. Пользователи требуют справедливости!

Писатель и журналист из Лос-Анджелеса Майлз Кли рассказал, что обнаружил собственный мем в твиттере Илона Маска без указания авторства. Об этом он написал в статье на SFGATE, которая так и называется «Глава Tesla Илон Маск украл мой мем». Речь идет о посте от 9 апреля, в котором Кли шутит, что людям, привитым разными вакцинами от коронавируса, нужно объединиться.

По словам журналиста, уже на следующий день после публикации он увидел ту же самую картинку на официальной странице Илона Маска в твиттере. Следом бизнесмен выложил серию вызывающих эмодзи, а затем удалил оба поста, отмечает Кли. Однако в твиттере сохранились скриншоты этих публикаций.

Возможно, Маск увидел этот мем в любом другом аккаунте — картинку мог перепостить кто угодно. Но журналист все-таки уверен, что глава Tesla нашел изображение именно на его странице. По словам Майлза, люди, которые распространяют ваши личные работы в сети, — это привычная история для интернета, однако есть грань, когда постоянная кража контента становится неприемлемой. При этом Маск представляет уникальную ситуацию, считает писатель: «он не получает прямую выгоду от воровства у пользователей, а ищет другой ресурс — хайп». Тем не менее злится на миллиардера Кли не собирается, хотя он и вызывает у него антипатию. «Маск воспринял мой мем как афоризм, на который ты случайно натыкаешься и используешь для своего личного бренда, не подвергая его сомнениям. Маску все равно, как он относится к чему-то, что ему нравится — он ужасно торопится схватить это и извлечь выгоду. Хотя, мне тоже не стоит сердиться. Он лишь дал мне тему, о которой можно написать», — заключил Кли. Статья об украденном меме разлетелась по твиттеру, вызвав противоречивую реакцию среди пользователей. Некоторые поддержали журналиста, обратившись к Маску с требованиями объясниться.

It's not weird that Musk did this, it's 100% on-brand for that doughy charlatan https://t.co/2LohxVedSu — Evil MoPac (@EvilMopacATX) April 22, 2021 «Неудивительно, что Маск это сделал, это на сто процентов в стиле этого опухшего шарлатана»

He has a habit of stealing things. https://t.co/PpFB1pV17h — Mrs B (@AngeMich2) April 23, 2021 «У него есть такая привычка — воровать чужие вещи»

Другие посчитали, что журналист переживает на пустом месте.

Jesus man it’s just a meme it isn’t that deep — LostWarrior (@LostWarriorYT) April 23, 2021 «Господи, мужик, это просто мем, все не так серьезно»

next time put a @copyright MilesKlee if you want to everyone to know that you can make a good meme. — Pocaille (@pocaille) April 23, 2021 «В следующий раз укажи авторские права, если ты хочешь, чтобы все знали, что именно сделал этот классный мем»