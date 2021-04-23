The Hatters выпустили альбом «V» в честь юбилея. Это сборник лучших песен группы

The Hatters представили новый альбом «V» со старыми треками. В нем группа собрала свои лучшие песни в честь пятилетия с момента основания.

В треклист попали записи с живых выступлений группы. Музыканты уверены, что на концертах их песни воспринимаются совсем по-другому. The Hatters пели уже практически на всех крупных российских фестивалях от «Дикой мяты» до «Нашествия».

Послушать «V» можно на всех цифровых площадках.