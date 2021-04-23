The Hatters выпустили альбом «V» в честь юбилея. Это сборник лучших песен группы

The Hatters представили новый альбом «V» со старыми треками. В нем группа собрала свои лучшие песни в честь пятилетия с момента основания.
В треклист попали записи с живых выступлений группы. Музыканты уверены, что на концертах их песни воспринимаются совсем по-другому. The Hatters пели уже практически на всех крупных российских фестивалях от «Дикой мяты» до «Нашествия».
Послушать «V» можно на всех цифровых площадках.
«Это не просто коллекция треков, но аудиовечеринка, задорный праздник, полный позитивной энергии, безудержных танцев и бесконечного веселья», — пишут пиар-менеджеры коллектива.
Ранее The Hatters провели большой концерт в честь юбилея. Он прошел в театре «Лицедеи», а гостями ивента стали Little Big, Данила Поперечный, Эльдар Джарахов, Тони Раут и другие. Посмотреть запись выступления можно на ютьюб-канале группы.