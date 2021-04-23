23 апреля стартует прием работ на литературную премию в области электронных и аудиокниг «Электронная буква-2021». Заявки принимают с 23 апреля по 30 июля, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе «ЛитРес».

После окончания приема эксперты сформируют лонг-лист, который объявят в период с 8 по 12 сентября в рамках Московской международной книжной ярмарки. Шорт-лист будет представлен в декабре на выставке интеллектуальной литературы non/fiction. Лауреаты премии станут известны в феврале 2022 года.

Общий призовой фонд премии в 2021 году составит около 19 млн рублей. Лауреаты «Электронной буквы» получат также продвижение на площадках «ЛитРес».

В правилах конкурса появилось два новых требования: к участию принимаются книги, опубликованные только для платного прочтения (от 49 р.), а объем произведения — от 4 до 12 авторских листов.

Лучшие голоса и произведения в этом году выберет специальное жюри из популярных представителей сферы литературы, культуры и шоу-бизнеса. Среди них радиоведущая Ольга Шелест, писатели Дарья Донцова и Александр Цыпкин, актер Сергей Чонишвили, культурный обозреватель Денис Катаев, квартет актеров дубляжа Movie Mood и другие.

«Электронная буква-2021» станет четвертым сезоном премии в обновленном формате. Она была создана в 2010 году, и тогда ее получали писатели, опубликовавшие свои книги в электронном формате. Среди них — Виктор Пелевин, Борис Акунин, Дарья Донцова.

С 2017 года премия проводится в поддержку независимых авторов и чтецов, помогая им в продвижении и реализации творческих идей. В 2020 году на соискание премии были поданы рекордные 4273 заявки.