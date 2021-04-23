Навальный объявил о прекращении голодовки

Алексей Навальный прекратил голодовку. Сообщение об этом появилось в инстаграм-аккаунте оппозиционера.

«Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю — у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств начинаю выход из голодовки», — говорится в посте.

По словам оппозиционера, его дважды обследовал консилиум гражданских врачей, ему сделали анализы и выдали заключения. Врачи, которым доверяет политик, недавно призвали его прекратить голодовку, иначе «через минимальное время лечить будет некого».

Другим аргументом, из‑за которого Навальный решил так поступить, стало объявление голодовки в знак солидарности с ним со стороны других людей, включая представителей организации «Матери Беслана».

«У меня слезы из глаз потекли, когда я прочитал это. Господи, да я даже не знаком с этими людьми, а они идут на такое для меня. Друзья, мое сердце полно любви и благодарности к вам, но я не хочу, чтобы кто‑то из‑за меня испытывал физические страдания», — заключил политик.

Алексей Навальный объявил голодовку 31 марта, требуя пустить к нему приглашенного врача и выдать лекарства. Политик пожаловался на боли в ногах и спине. Администрацию колонии он обвинил в пытках бессонницей.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели.