Исследование: в Петербурге баров больше, чем в Москве. Зато столица обгоняет по количеству общепита

Больше всего заведений питания в Лондоне — почти 21 тысяча, но численность населения Лондона в 4,7 раза превышает показатель лидера рейтинга, Вены, и уступает только Москве, а площадь британской столицы и вовсе является самой большой среди исследуемых городов.

В статистику включили 11 европейский городов — Москву и Петербург, Берлин и Мюнхен, Париж, Лондон, Вену, Прагу, Будапешт, Барселону и Рим. Первое место по числу заведений на душу населения заняла Вена, после нее идут Прага и Мюнхен. Петербург и Москва заняли последние места — в них на 100 тыс. горожан приходится 157 и 101 кафе соответственно.

Международный брокер недвижимости Tranio подсчитал , в каком европейском городе наибольший выбор кафе и ресторанов. Исследование показало, что Москва — российский лидер по заведениям общепита, а Петербург обгоняет столицу по числу баров и пабов.

Сколько баров в том или ином городе, зависит от культурной истории, отмечают исследователи. Так, лондонцы часто встречаются с друзьями в пабах, поэтому их доля в столице Великобритании составляет 17%. А в Барселоне, где перед ужином пропускают бокал сангрии с тапасами, пабы занимают всего 2%, зато доля баров там самая высокая в Европе — 18%.

В Москве и Петербурге меньше всего питьевых заведений в соотношении с другими городами. В Москве баров и пабов — 9%, а в Петербурге немногим больше — 11%.

Зато в двух российских городах больше всего точек фастфуда. В одной только Москве 186 ресторанов McDonald’s — это первое место в списке.

Доцент и руководитель Высшей школы урбанистики ВШЭ Кирилл Пузанов в комментарии к исследованию заявил, что «чем крупнее город, тем сложнее ему попасть на первые позиции». «Почему так происходит? Возможно, это следствие экстенсивной градостроительной политики. Пригороды Парижа, Лондона и Москвы „съедают“ весь потенциал, который несет их центр. Предположу, что, если бы отдельно анализировались центры, крупнейшие города заняли бы первые строчки рейтинга», — сказал он.

Подсчеты экспертная группа проводила по состоянию на октябрь 2020 года.