«Боже, пожалуйста, Норвегия»: мем о малыше, который только родился, но уже познал жестокость мира

В сети набирает обороты мем с младенцем, который умоляет Бога появиться на свет в Норвегии, но его мечты разбиваются о жестокую реальность. Пользователи вставляют самые разные варианты — от России до Курдистана — и вместе с этим высмеивают стереотипы об этих странах.

Коллаж с фотографией новорожденного на руках у акушера появился в твиттере и на Reddit еще в июне 2018 года. На кадрах ребенок выглядит растерянным и как будто разочарованным в том, что вообще появился на свет.

Если верить сайту Know Your Meme, уже тогда снимок с малышом разошелся на мемы, но, правда, в основном среди арабских пользователей твиттера. Они шутили о местных традициях и представляли забавные (и не очень) ситуации.