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«Боже, пожалуйста, Норвегия»: мем о малыше, который только родился, но уже познал жестокость мира

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:30

В сети набирает обороты мем с младенцем, который умоляет Бога появиться на свет в Норвегии, но его мечты разбиваются о жестокую реальность. Пользователи вставляют самые разные варианты — от России до Курдистана — и вместе с этим высмеивают стереотипы об этих странах.

Коллаж с фотографией новорожденного на руках у акушера появился в твиттере и на Reddit еще в июне 2018 года. На кадрах ребенок выглядит растерянным и как будто разочарованным в том, что вообще появился на свет.

Если верить сайту Know Your Meme, уже тогда снимок с малышом разошелся на мемы, но, правда, в основном среди арабских пользователей твиттера. Они шутили о местных традициях и представляли забавные (и не очень) ситуации.

И вот спустя почти три года — в апреле 2021-го — это фото вновь переживает волну популярности. При этом сам коллаж стал немного другим: пользователи добавили в него изображение плода в материнской утробе и придумали новый смысл.

Оригинал мема с младенцем
Оригинал мема с младенцем

В итоге появился мем «Боже, пожалуйста, Норвегия» (God, Please Norway), в котором младенец мечтает родиться в процветающей скандинавской стране, но узнает от врача, что появился на свет совсем в другом месте.

«Господи, пожалуйста, Норвегия. Здравствуйте, сэр, где я?/Россия./[Черт]»
«Господи, пожалуйста, Норвегия. Здравствуйте, сэр, где я?/Россия./[Черт]»
«Господи, пожалуйста, Норвегия. Здравствуйте, сэр, где я?/Огайо»
«Господи, пожалуйста, Норвегия. Здравствуйте, сэр, где я?/Америка, с вас 10 000 долларов»

Некоторые пользователи заменили Норвегию на другие страны.

«Господи, пожалуйста, Япония. Здравствуйте, сэр, где я?/Филиппины./[Зараза]»
«Господи, пожалуйста, только не Ирак или Иран. Здравствуйте, сэр, где я?/Курдистан»

Другие все-таки осчастливили малыша.

«Господи, пожалуйста, Норвегия. Здравствуйте, сэр, где я?/Швеция./Неплохо»
«Господи, пожалуйста, Норвегия. Здравствуйте, сэр, где я?/Норвегия»
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