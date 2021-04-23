«Боже, пожалуйста, Норвегия»: мем о малыше, который только родился, но уже познал жестокость мира

В сети набирает обороты мем с младенцем, который умоляет Бога появиться на свет в Норвегии, но его мечты разбиваются о жестокую реальность. Пользователи вставляют самые разные варианты — от России до Курдистана — и вместе с этим высмеивают стереотипы об этих странах.
Коллаж с фотографией новорожденного на руках у акушера появился в твиттере и на Reddit еще в июне 2018 года. На кадрах ребенок выглядит растерянным и как будто разочарованным в том, что вообще появился на свет.
Если верить сайту Know Your Meme, уже тогда снимок с малышом разошелся на мемы, но, правда, в основном среди арабских пользователей твиттера. Они шутили о местных традициях и представляли забавные (и не очень) ситуации.
И вот спустя почти три года — в апреле 2021-го — это фото вновь переживает волну популярности. При этом сам коллаж стал немного другим: пользователи добавили в него изображение плода в материнской утробе и придумали новый смысл.
В итоге появился мем «Боже, пожалуйста, Норвегия» (God, Please Norway), в котором младенец мечтает родиться в процветающей скандинавской стране, но узнает от врача, что появился на свет совсем в другом месте.
Некоторые пользователи заменили Норвегию на другие страны.
Другие все-таки осчастливили малыша.