Феликс Бондарев выпустил сольный альбом «Мексика» и клип на «2 аккорда»

Пластинка «Мексика» вышла в рамках проекта «Воллны», который музыкант возродил после семилетней паузы. Дебютный альбом «I» вышел в 2014 году.

Основатель группы RSAC Феликс Бондарев выпустил сольный альбом «Мексика». Слушайте альбом на всех цифровых площадках по ссылке .

Бондарев не изменяет себе — в альбоме смешались инди и альтернатива. Хотя описание на некоторых цифровых площадках, почему‑то гласит, что это готика и постпанк.

Вместе с альбомом музыкант выпустил клип к песне «2 аккорда» из трек-листа «Мексики». На протяжении всего ролика Феликс Бондарев в строгом костюме поет с колонкой и микрофоном в руках.