Феликс Бондарев выпустил сольный альбом «Мексика» и клип на «2 аккорда»

Основатель группы RSAC Феликс Бондарев выпустил сольный альбом «Мексика». Слушайте альбом на всех цифровых площадках по ссылке.
Пластинка «Мексика» вышла в рамках проекта «Воллны», который музыкант возродил после семилетней паузы. Дебютный альбом «I» вышел в 2014 году.
Бондарев не изменяет себе — в альбоме смешались инди и альтернатива. Хотя описание на некоторых цифровых площадках, почему‑то гласит, что это готика и постпанк.
Вместе с альбомом музыкант выпустил клип к песне «2 аккорда» из трек-листа «Мексики». На протяжении всего ролика Феликс Бондарев в строгом костюме поет с колонкой и микрофоном в руках.
«То плавно замедляясь, то яростно разгоняясь, пластинка несет нас по волнам осмысленной ностальгии, мрачной романтики и безудержной харизмы фронтмена. А строчка „Музыка громче, проблемы дальше“ из „2 аккордов“ и вовсе самый подходящий девиз для этой весны», — пишут авторы.
В 2018 году «Афиша Daily»поговорила с Феликсом Бондаревым о группе RSAC, альбоме «Голые факты», России и говнарях.