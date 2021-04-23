Культовая альт-рок группа Dinosaur Jr. вернулась с новым альбомом. Первым за пять лет

Альтернативная рок-группа Dinosaur Jr. выпустила новый альбом «Sweep It Into Space». Это уже 11-я полноформатная пластинка массачусетского трио и пятая после воссоединения в 2005 году в оригинальном составе.
Релиз был положительно встречен критикой — на Metacritic у него 81 балл из 100. Pitchfork назвал пластинку самой легкой и мелодически щедрой у Dinosaur Jr., DIY заявили, что у ветеранов сцены еще есть жизнь.
Послушать «Sweep It Into Space» можно на большинстве стриминговых сервисов.
Dinosaur Jr. образовались в 1984 году и обратили на себя внимание критиков уже первым альбомом «Dinosaur». Группа сочетает грязное гаражное звучание и поп-мелодичность и почитается фанатами альтернативного рока наряду с Sonic Youth. Их предыдущий альбом — »«Give a Glimpse of What Yer Not» — вышел в 2016 году и был включен «Афишей Daily» в 50 главных пластинок лета.