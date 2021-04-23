Культовая альт-рок группа Dinosaur Jr. вернулась с новым альбомом. Первым за пять лет

Альтернативная рок-группа Dinosaur Jr. выпустила новый альбом «Sweep It Into Space». Это уже 11-я полноформатная пластинка массачусетского трио и пятая после воссоединения в 2005 году в оригинальном составе.

Релиз был положительно встречен критикой — на Metacritic у него 81 балл из 100. Pitchfork назвал пластинку самой легкой и мелодически щедрой у Dinosaur Jr., DIY заявили, что у ветеранов сцены еще есть жизнь.

Послушать «Sweep It Into Space» можно на большинстве стриминговых сервисов.