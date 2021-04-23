«КиноПоиск HD» снимет документальный сериал о московском «Спартаке»

«КиноПоиск HD» выпустит документальный сериал к 100-летию московского футбольного клуба «Спартак». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Картина будет посвящена золотой эпохе «Спартака» — периоду 1990-х, когда клуб девять раз становился чемпионом России по футболу, трижды выигрывал Кубок России и несколько раз доходил до полуфинала престижных европейских турниров.

В ленте покажут интервью с футболистами, тренерами, журналистами и болельщиками, фрагменты телепередач 1990-х, хроники матчей и тренировок, видео из личных архивов игроков и тренеров.

Сценарий разрабатывает творческая группа под руководством бывшего главреда «Афиши» Александра Горбачева, производством займется креативная студия Stereotactic. Помочь в создании смогут и болельщики «Спартака», поделившись фото, видео и воспоминаниями о «Спартаке» 90-х. Материалы можно присылать на почту spartakfilm@yandex.ru.

«Мы решили посмотреть на эпоху девяностых через футбол — потому что в нем были сконцентрированы все главные сюжеты времени. Бизнес, политика, криминал, поп-культура, новые отношения с Западом и с самими собой — все это так или иначе проявлялось в футболе и отражалось в жизни главного клуба тех лет, московского „Спартака“», — сказал Горбачев.

Премьера сериала состоится эксклюзивно на «КиноПоиск HD» в 2022 году, когда «Спартак» будет отмечать свое 100-летие.