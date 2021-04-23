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На майских праздниках парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной

Виктория Шанина
Сегодня в 11:05

На майских праздниках на всех улицах Москвы можно будет бесплатно припарковать машину. Об этом сообщил Дептранс в своем телеграм-канале.

«В праздничные дни 1, 3, 9 и 10 мая парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными — даже там, где действует повышенный тариф 380 рублей в час днем», — пишет ведомство.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство рассмотрит возможность продления майских праздников. «Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении», — заявил он.

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов поддержал идею увеличить число выходных дней, но за счет сокращения новогодних каникул. Дмитрий Песков пока не подтвердил, что россияне будут отдыхать дольше.

В середине апреля издание Octagon со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, написало, что правительство и администрация президента изучают возможность продлить майские с 1 по 10 мая. Такой сценарий, по словам источников, подготовил Роспотребнадзор в качестве меры против распространения COVID-19.

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