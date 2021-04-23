перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Yung Trappa выпустил трек «Цвет настроения белый» 10:42
Академика Хазанова оштрафовали на 20 тыс. рублей за репост анонса акции в поддержку Навального Обновлено в 10:21
Власти предложили доплачивать патриотичным разработчикам видеоигр 10:12
Книга Марии Степановой «Памяти Памяти» вошла в шорт-лист Международной Букеровской премии 10:02
Cream Soda представила новый трек «Меланхолия»
Cream Soda представила новый трек «Меланхолия» 9:03
H.E.R. опубликовала сингл «Come Through». Песня записана в дуэте с Крисом Брауном 2:35
Активистку Лелю Нордик оштрафовали за участие в митинге. А затем задержали снова из‑за другой акции Обновлено в 1:49
ММКФ отказался от показа драмы Севы Галкина «Фанаты». Она рассказывает об охоте скинхедов за геями 0:58
«Импресарио» представит онлайн-проект бельгийской театральной компании Ontroerend Goed 0:23
RZA из Wu-Tang Clan вернулся к своему альтер эго Bobby Digital и выпустил новую песню Вчера в 23:28
Endel/YouTube Минимал-техно-музыкант Plastikman создал звуковой фон для концентрации. Его можно найти в Endel
Минимал-техно-музыкант Plastikman создал звуковой фон для концентрации. Его можно найти в Endel Вчера в 23:25
Ученые в США создали биоразлагаемый пластик. Он распадается в воде за несколько дней Вчера в 22:54
Apple начала оценивать ремонтопригодность своих устройств. Что это значит? Вчера в 22:40
Новым героем «вДудя» стал телеведущий и художник Федор Павлов-Андреевич Вчера в 22:32
Главный нефролог Петербурга отозвал признание в убийстве жены. Он утверждает, что оговорил себя Вчера в 21:43
James Gunn/Instagram Джеймс Ганн написал сценарий праздничного спешела «Стражей Галактики». Он выйдет в декабре 2022 года
Джеймс Ганн написал сценарий праздничного спешела «Стражей Галактики». Он выйдет в декабре 2022 года Вчера в 21:11
Участницу московского митинга увезли в Ингушетию. В полиции отказались возбуждать дело о похищении Вчера в 20:58
Генпрокуратуру предложили наделить правом блокировать в сети призывы к протестам Вчера в 20:38
Госдума отменила День тишины, Тилль Линдеманн запел по-русски и другие новости дня Вчера в 20:26 Дайджест
«Пошлая Молли» выступит в Music Media Dome 24 апреля Вчера в 20:18
Отключить рекламу

Yung Trappa выпустил трек «Цвет настроения белый»

Виктория Шанина
Сегодня в 10:42

Хип-хоп-исполнитель Yung Trappa выпустил новый трек «Цвет настроения белый». Послушать его можно на всех цифровых площадках.

«Пока у тебя синий и черный, мой цвет настроения белый», — читает рэпер, отсылая слушателей к песне Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» и его фиту с Егором Кридом «Цвет настроения черный».

Первый отрывок сингла артист опубликовал в инстаграме еще в феврале, сразу после выхода из тюрьмы. Тогда он быстро стал вирусным — сейчас на посте почти 1,5 млн просмотров.

В феврале Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) вышел из тюрьмы. Там он пробыл 5,5 лет за хранение и распространение наркотиков. «Афиша Daily» рассказывала подробно о судьбе артиста.

Сразу после освобождения музыкант дал интервью проекту «Вписка», а затем выпустил первый клип и фит с Моргенштерном. По словам артиста, за время заключения он успел написать тексты для 21 альбома.

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
хип-хоп
«Каста»
Ветераны русского хип-хопа, переворачивавшие игру еще в начале века
драма
Великий
Джонни Депп в роли отчаянного фотографа
классика
Гендель. Телеман. Вивальди
Аутентичный оркестр с восходящей оперной звездой
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
рок
Green Day
Главные панк-рокеры с MTV снова в России
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Крид
Филипп Киркоров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить