Yung Trappa выпустил трек «Цвет настроения белый»

«Пока у тебя синий и черный, мой цвет настроения белый», — читает рэпер, отсылая слушателей к песне Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» и его фиту с Егором Кридом «Цвет настроения черный».

Хип-хоп-исполнитель Yung Trappa выпустил новый трек «Цвет настроения белый». Послушать его можно на всех цифровых площадках.

Первый отрывок сингла артист опубликовал в инстаграме еще в феврале, сразу после выхода из тюрьмы. Тогда он быстро стал вирусным — сейчас на посте почти 1,5 млн просмотров.

В феврале Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) вышел из тюрьмы. Там он пробыл 5,5 лет за хранение и распространение наркотиков. «Афиша Daily» рассказывала подробно о судьбе артиста.

Сразу после освобождения музыкант дал интервью проекту «Вписка», а затем выпустил первый клип и фит с Моргенштерном. По словам артиста, за время заключения он успел написать тексты для 21 альбома.