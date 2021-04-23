Власти предложили доплачивать патриотичным разработчикам видеоигр

Правительство России может создать фонд для дополнительного финансирования разработчиков видеоигр, которые популяризуют русскую историю и культуру. Предложение появилось во втором пакете мер поддержки IT-отрасли, пишет «Коммерсант».

Игры будут получать бюджет на возвратной основе, этот механизм уже «прорабатывается». Сейчас такая модель работает в Фонде кино, созданном при Минкульте.

По информации «Коммерсанта», идею поддержали «Яндекс» и Mail.ru Group, а также администрация президента. Однако эксперты в сфере видеоигр сомневаются, что компаниям нужна подобная финансовая поддержка.

Патриотические игры, отмечают специалисты, вряд ли будут пользоваться спросом у широкой аудитории, на которую ориентируются «Яндекс» и Mail.ru Group. Некоторые предположили, что власти просто планируют использовать игровую индустрию как один из инструментов пропаганды.

Ранее РБК сообщил, что власти рассматривают возможность создания фонда российского онлайн-контента по аналогии с Фондом кино. Речь идет о поддержке отечественных стриминговых платформ, которые стали популярнее на фоне пандемии коронавируса.