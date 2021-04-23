Cream Soda представила новый трек «Меланхолия»

Как и предполагается названием, сингл посвящен апатии. Правда, лирические герои уже справились с этой меланхолией и продолжают от нее бежать. Именно поэтому трек звучит довольно энергично, как раз для дискотек в стиле техно.

Накануне Feduk опубликовал клип на песню «Водолей», продюсерами которого стали ребята из Cream Soda. Ролик получился очень красивым и романтичным, особенно учитывая, что в нем снялась девушка исполнителя Саша Новикова.

Трек вошел в альбом «ЙАЙ», в котором группа также принимала участие. «Афиша Daily» поговорила со всеми тремя авторами альбома о его записи, формуле хита, медных трубах и тонкостях работы продюсера и артиста.