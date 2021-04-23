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ММКФ отказался от показа драмы Севы Галкина «Фанаты». Она рассказывает об охоте скинхедов за геями 0:58
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ММКФ отказался от показа драмы Севы Галкина «Фанаты». Она рассказывает об охоте скинхедов за геями

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:58

На Московском международном кинофестивале (ММКФ) не состоится показ короткометражной драмы Севы Галкина «Фанаты», посвященной охоте скинхедов на геев. Об этом сообщил в инстаграме режиссер фильма.

Картину сняли с показа без объяснения причин, рассказал Галкин. По словам кинематографиста, представитель ММКФ посоветовал ему найти другую площадку для демонстрации работы.

«Я не знаю, что администрацию кинофестиваля больше напрягло. Там еще такой фон: в фильме фоном присутствует телепропаганда, по телевизору показывают то про войну на Донбассе, то про гей-парады. Это фильм про жизнь, без оценочных суждений», — отметил Галкин.

Изначально ленту должны были представить 23 апреля в 20.00 в Центральном Доме кино вместе с тремя другими киноработами. На сайте фестиваля «Фанаты» все еще стоят в расписании.

Драму Севы Галкина отобрали для программы короткометражного кино на ММКФ две недели назад. Фильм «Фанаты» основан на реальных событиях 2016 года и «исследует кризис маскулинности и последствия гомофобной риторики в государственных СМИ».

Ранее картину уже показывали на Dublin Independent Film Festival, на кинофестивале в Осло, на South Western International Film Festival в Канаде, на NewFilmmakers Los Angeles, на ЛГБТ-кинофестивале в Любляне и на фестивале POFF Shorts в Таллине.

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