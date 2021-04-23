«Импресарио» представит онлайн-проект бельгийской театральной компании Ontroerend Goed

Театральная компания «Импресарио» и ее основатель Федор Елютин представят онлайн-спектакль под названием «TM™». Его создали бельгийские постановщики из Ontroerend Goed. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы перформанса.

Премьера спектакля состоится в секретном онлайн-пространстве, отметили в «Импресарио». В шоу примут участие артисты из Бельгии, Голландии, Италии, Португалии, Франции, Бразилии, Германии, Великобритании, Сингапура и России.

Среди российских участников проекта числятся Дарья Башкирова, Алексей Любимов, Алексей Синякович и Екатерина Шибаева. Постановка пройдет полностью на английском языке в формате one-on-one. Режиссером спектакля выступил Александр Девриндт.

Продолжительность «TM™» составит 30 минут. Присоединиться к перформансу можно 28 или 29 апреля с 20:00 до 22:15 по московскому времени. На каждый сеанс продаются всего по 24 билета, приобрести их можно здесь.