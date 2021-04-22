RZA из Wu-Tang Clan вернулся к своему альтер эго Bobby Digital и выпустил новую песню

Рэпер и лидер группы Wu-Tang Clan Роберт Фицджеральд Диггс, известный как RZA, вернулся к своему старому альтер эго Bobby Digital и представил песню «Pugilism». Ее можно послушать на ютьюбе.
Продюсером трека выступил DJ Scratch, работавший с Бастой Раймсом, DMX, The Roots и другими участниками Wu-Tang Clan — Method Man и Redman. Композиция станет частью альбома «Bobby Digital: Digital Potions», дата выхода которого будет анонсирована позже.
RZA также объявил о запуске программы показов фильмов о кунг-фу «Saturday Afternoon Kung Fu Theater», которые пройдут в США.
В прошлом году рэпер сочинил мелодию для фургонов с мороженым. Он записал новый трек совместно с брендом мороженого Good Humor, принадлежащим компании Unilever. Как отмечают создатели мелодии, она будет распространяться бесплатно — любой мороженщик сможет проигрывать ее в своем фургоне.