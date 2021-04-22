Минимал-техно-музыкант Plastikman создал звуковой фон для концентрации. Его можно найти в Endel

Композиция называется «Deeper Focus». Она способна стимулировать нейроактивность мозга, повысить качество концентрации в семь раз, а также позитивно сказаться на продолжительности фокусировки внимания.

В приложении Endel появился генеративный звуковой фон для повышения концентрации, который создал пионер минимал-техно Ричи Хоутин, известный как Plastikman. Об этом « Афише Daily » рассказали представители стартапа.

«„Deeper Focus“ — это набор звуковых текстур, эффектов и ритмов Plastikman, из которых искусственный интеллект создает бесконечных и бесконечно разнообразный звуковой фон. Новый этап в моем творческом исследовании возможностей технологий», — сказал Хоутин.

Музыкант отметил, что обычно сам принимает все решения о финальном звучании своей музыки, однако в проекте с Endel ему приходится довериться искусственному интеллекту. «Для кого‑то такая перспектива может показаться пугающей, но я верю в творческих потенциал технологий», — добавил он.

В приложении Endel также можно найти колыбельную «Al Lullaby», написанную певицей Граймс. Мелодия, сгенерированная алгоритмами приложения из сэмплов голоса артистки, впервые появилась на платформе осенью 2020 года.

Endel — это приложение, предлагающее пользователям звуковые фоны, способные улучшить качество их жизни, например, снять стресс, улучшить качество сна или повысить продуктивность. Сервис адаптируется под состояние пользователя и окружающие его условия.