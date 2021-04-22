Новым героем «вДудя» стал телеведущий и художник Федор Павлов-Андреевич

С Юрием Дудем он обсудил авангардный театр и сотрудничество с Мариной Абрамович , чувство дома, обретенное Павловым-Андреевичем в Бразилии, заработок современных художников, сексуальную ориентацию и русскую душу.

Вышел новый выпуск ютьюб-шоу «вДудь». Его героем стал перформанс-художник Федор Павлов-Андреевич , известный ранее как ведущий телепрограммы «До 16 и старше…», редактор журнала «Молоток» и театральный режиссер.

Съемки эпизода проходили в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Художник показал Дудю бразильских капибар и живописный парк Лаже посреди джунглей, где проходил один из перформансов Павлова-Андреевича.

Ранее Юрий Дудь выпустил фильм «Как просвещение может менять провинцию» о проекте «Кружок». Он показал, как проходит процесс обучения в деревне Взвад в Новгородской области.