Главный нефролог Петербурга отозвал признание в убийстве жены. Он утверждает, что оговорил себя

Главный нефролог Петербурга Александр Земченков, обвиняемый в убийстве жены, отозвал свое чистосердечное признание и заявил о самооговоре. Об этом сообщил «Росбалт» со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

По словам защитника, Земченков признался в причинении смерти по неосторожности «в результате 15-часового общения с оперативными сотрудниками, глубокой ночью». В это время он якобы находился «под психологическим воздействием выбора, поставленного сыщиками».

Те, как утверждает Почуев, предлагали врачу сознаться и избежать уголовной ответственности ввиду давности преступления или сесть в тюрьму на срок вплоть до 15 лет. Помимо признания, как считает адвокат, в деле нет других веских доказательств вины Земченкова.

«Вместе с тем не отработанными следствием остается еще более трех версий, к которым врач Земченков точно не мог быть причастен», — отметил Почуев, добавив, что дети его подзащитного считают недопустимым строить расследование на одних только показаниях нефролога.

Врача Мариинской больницы обвиняют в убийстве жены Ирины во время ссоры в 2010 году. Женщина исчезла 11 лет назад, и супруг даже искал ее через телепрограмму «Жди меня». Расследование зашло в тупик, однако работа по нему возобновилась в конце 2020 года. Вскоре после этого Земченкова арестовали.

Александр Земченков — один из самых уважаемых специалистов в области болезней почек. В Мариинской больнице он возглавляет нефрологическое отделение, также является зампредседателя Российского диализного общества. Коллеги характеризуют его как «уникального специалиста с золотыми руками», «невероятного профессионала» и «гуру».