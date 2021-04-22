Джеймс Ганн написал сценарий праздничного спешела «Стражей Галактики». Он выйдет в декабре 2022 года

Джеймс Ганн написал сценарий праздничного спешела к серии фильмов «Стражи Галактики». Об этом он сообщил в инстаграме.

«Это упаковка. Подарок внутри», — прокомментировал кинематографист законченный текст.

В прошлом году Джеймс Ганн заявил, что «Стражи Галактики-3», скорее всего, станут последним для него фильмом Marvel. Кроме того, он отметил, что больше не будет работать над фильмами о персонажах «Мстителей».