Apple начала оценивать ремонтопригодность своих устройств. Что это значит?

В конце февраля Apple добавила показатели ремонтопригодности айфонов и макбуков в свой онлайн-магазин во Франции, чтобы соответствовать новому французскому закону. Рейтинг учитывает, насколько легко разбирается устройство, есть ли у него руководство по ремонту, можно ли купить к нему запасные детали, а также стоимость запчастей.

Ремонтопригодность устройств оценивается по 10-балльной шкале — соответствующие оценки можно найти на специальной странице техподдержки Apple. Насколько продукт подлежит ремонту, зависит от устройства и поколения.

Чтобы посмотреть индекс ремонтопригодности, нужно выбрать гаджет, нажать Acheter и сконфигурировать устройство (выбрать объем памяти, цвет и прочее). В конце страницы появится оценка.

Несмотря на очевидность критериев, пока до конца не очень ясно, кто присваивает технике Apple оценку ремонтопригодности. Кроме того, индекс включает только айфоны и ноутбуки, поскольку французский закон требует оценивать только определенные устройства. При этом пользователи часто жалуются, например, на проблемы с ремонтопригодностью AirPods.

Чтобы избавить вас от необходимости заходить на сайт Apple и разбираться с оценками на французском языке, собрали рейтинг айфонов и макбуков прямо здесь.

Айфоны

iPhone 7: 6,7 баллов из 10

Самый старый айфон, который Apple оценивала на ремонтопригодность, получил наивысший общий балл и светло-зеленый значок гаечного ключа. IPhone 7 имеет те же оценки, что и IPhone 7 Plus и iPhone 8, по документации, доступности запчастей, их стоимости, и по простоте разборки.

iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus: 6,6 из 10

Эти смартфоны также получили светло-зеленый значок. В частности, iPhone 8 выше остальных оценивается по стоимости запчастей — в 20 баллов. Для сравнения iPhone 12 в этой категории получил 12 баллов, однако он имеет более высокий рейтинг по критериям разборки и простоты ремонта.