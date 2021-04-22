Apple начала оценивать ремонтопригодность своих устройств. Что это значит?

В конце февраля Apple добавила показатели ремонтопригодности айфонов и макбуков в свой онлайн-магазин во Франции, чтобы соответствовать новому французскому закону. Рейтинг учитывает, насколько легко разбирается устройство, есть ли у него руководство по ремонту, можно ли купить к нему запасные детали, а также стоимость запчастей.
Ремонтопригодность устройств оценивается по 10-балльной шкале — соответствующие оценки можно найти на специальной странице техподдержки Apple. Насколько продукт подлежит ремонту, зависит от устройства и поколения.
Чтобы посмотреть индекс ремонтопригодности, нужно выбрать гаджет, нажать Acheter и сконфигурировать устройство (выбрать объем памяти, цвет и прочее). В конце страницы появится оценка.
Несмотря на очевидность критериев, пока до конца не очень ясно, кто присваивает технике Apple оценку ремонтопригодности. Кроме того, индекс включает только айфоны и ноутбуки, поскольку французский закон требует оценивать только определенные устройства. При этом пользователи часто жалуются, например, на проблемы с ремонтопригодностью AirPods.
Чтобы избавить вас от необходимости заходить на сайт Apple и разбираться с оценками на французском языке, собрали рейтинг айфонов и макбуков прямо здесь.
Айфоны
iPhone 7: 6,7 баллов из 10
Самый старый айфон, который Apple оценивала на ремонтопригодность, получил наивысший общий балл и светло-зеленый значок гаечного ключа. IPhone 7 имеет те же оценки, что и IPhone 7 Plus и iPhone 8, по документации, доступности запчастей, их стоимости, и по простоте разборки.
iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus: 6,6 из 10
Эти смартфоны также получили светло-зеленый значок. В частности, iPhone 8 выше остальных оценивается по стоимости запчастей — в 20 баллов. Для сравнения iPhone 12 в этой категории получил 12 баллов, однако он имеет более высокий рейтинг по критериям разборки и простоты ремонта.
iPhone SE (2020): 6,2 балла из 10
Все айфоны 2020 года имеют рейтинг 6 из 10 или выше — а значит, и светло-зеленый значок — и это не удивительно. Бюджетный iPhone SE выходит на первое место по соотношению цены деталей к стоимости самого телефона. Как и iPhone 7, второе поколение SE не так прост в разборке, как флагманская модель — 4,3 балла против 5,9 у iPhone 12.
iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro и Pro Max: 6 из 10
Несмотря на то, что линейка iPhone 12 не вышла на первое место, у нее самый высокий из всех показатель разборки. Однако, как отмечает Wired, Apple не стоит останавливаться на достигнутом. По данным издания, даже флагман Samsung Galaxy S21 получил 8 баллов в аналогичном рейтинге.
iPhone X и XS: 4,8 и 4,7 из 10
Остальные оценки айфонов варьируются от 4,5 до 4,8 балла, и среди них iPhone X занимает первое место. С такими баллами модели получают лишь желтый значок в индексе ремонтопригодности.
iPhone 11, 11 Pro и XS Max: 4,6 из 10
IPhone 11 получает одинаковые с iPhone 12 баллы по документации и наличию запасных частей. Где он провалился, так это в стоимости запасных частей — 0 баллов из 20.
iPhone XR и 11 Pro Max: 4,5 из 10
Официально наименее ремонтопригодные айфоны! По крайней мере, по мнению Apple. У iPhone XR один из самых низких показателей разборки — 3,4 из 10 — и стоимости деталей (как и у iPhone 11 — 0 баллов из 20). 11 Pro Max идет дальше с оценкой 0 из 10 за простоту разборки.
Макбуки
MacBook Air 13 (2017): 7 баллов из 10
Как и в случае с айфоном, самый старый макбук из всей серии набрал наивысший общий балл — 7 из 10, и даже опередил оценку iPhone 7. MacBook Air 2017 года набрал 11,3 баллов из 20 по части разборки, а также 6 из 10 по количеству шагов и инструментов, необходимых для этого.
MacBook Air 13 M1 и MBA (2019): 6,5 из 10
Новейший MacBook Air с чипом М1 получил оценку 6,5 из 10 и светло-зеленый значок одобрения. Он хуже своего предшественника 2017-го по разборке, доступности запчастей и стоимости запчастей.
MacBook Air 13 Intel: 6,4 балла из 10
Этот макбук оказался чуть ниже в рейтинге по отношению к M1 Air, хотя у них одинаковые оценки по легкости разборки.
MacBook Pro 16: 6,3 из 10
Это самый большой и мощный MacBook Pro, да еще и с наиболее долгим сроком службы с учетом начальных вложений. У него невысокий показатель разборки (5,3 из 20), но довольно хороший балл по стоимости ремонтных компонентов (16 из 20).
MacBook Pro 13 (2018): 6,2 балла из 10
MacBook Pro с самым высоким рейтингом — это модель 2018 года. Он превосходит MacBook Pro M1 по цене на запчасти (15 баллов против 9) — это распространенное свойство для гаджетов Apple по сравнению с предыдущими моделями.
MacBook Pro 13 Intel: 5,7 из 10
Это устройство уступает аналогичному MacBook Air текущего поколения. Оно теряет баллы по всем направлениям, но особенно по части разработки и стоимости деталей.
MacBook Pro 13 M1 и MBP (2019): 5,6 из 10
Этот MacBook Pro также набирает меньшее количество баллов, по сравнению с Air 13 M1. Он отстает в простоте разборки, а также доступности и цене запчастей, и получает неутешительный желтый значок.
Пока закон, обязывающий производителей объективно оценивать свою продукцию на возможность ее восстановления, вступил в силу только во Франции. Документ начал действовать в рамках нового законодательства страны по борьбе с отходами.
В будущем планируется, что действие этого закона распространится на все страны Евросоюза, а значит показатели ремонтопригодности устройств будут доступны на сайте Apple и жителям других европейских стран.