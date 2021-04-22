Генпрокуратуру предложили наделить правом блокировать в сети призывы к протестам

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение наделить Генпрокуратуру правом блокировать в сети призывы к протестам. Об этом сообщает «Инетрфакс» со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

По его словам, изменение в законе не нарушит основных принципов свободы слова, потому что авторы заблокированных публикаций смогут оспорить решение прокуратуры в суде. Груздев отметил, что государство должно обладать механизмами защиты общественности от негативного информационного воздействия.

Помимо этого, предлагается дать прокуратуре право блокировать фейковые публикации о терактах.

В феврале возможность блокировки социальных сетей за призывы к незаконным акциям предложила комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию. За нарушения могут ввести систему наказаний — от административных штрафов до временного или постоянного бана платформ.