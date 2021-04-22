Госдума отменила День тишины, Тилль Линдеманн запел по-русски и другие новости дня

Госдума отменила День тишины перед многодневным голосованием. Теперь предвыборную агитацию можно проводить вплоть до начала первого дня выборов.

В Петербурге на акции в поддержку Алексея Навального задержали художницу и активистку Лелю Нордик. В Екатеринбурге за участие в митинге задержали уличного художника Тимофея Радю и назначили ему 39 часов обязательных работ.

МВД запретило въезд в Россию на 40 лет 122 иностранцам, участвовавшим в несогласованных акциях протеста в Москве. О ком именно идет речь, в министерстве не уточнили.

МОК создаст Олимпийскую серию по киберспорту. Еще комитет разрешил использовать концерт Чайковского вместо гимна России на Олимпиадах.

Интернет-магазин «Лабиринт» отказался от продаж книги «Encyclopedia Pathologica: Модицина» Никиты Жукова. В ней усмотрели оскорбление ЛГБТ.

В России выявили 8996 новых случаев коронавируса. За сутки умерли 397 пациентов, вылечились — 8934.

Минтруд рассмотрит возможность продления майских праздников. Дмитрий Песков не подтвердил, что россияне будут отдыхать дольше.

Пранкеры Лексус и Вован пообщались с депутатами Латвии от имени Леонида Волкова. Для этого они использовали дипфейк его лица.

Российские зрители пожаловались на качество изображения фильма «Властелин Колец», который выпустили в повторный прокат. Ранее кинопрокатчики анонсировали обновленную отреставрированную версию трилогии в формате 4K.

Тилль Линдеманн записал кавер на русскоязычную песню «Любимый город». Группа Weezer выпустила песню «I Need Some of That». The White Stripes открыли торги коллекции NFT.

Вупи Голдберг напишет сценарий для супергеройского боевика. Главной героиней фильма станет темнокожая пожилая женщина.

На фестивале Stereoleto в Петербурге выступят Иван Дорн, Tesla Boy и Антоха MC. Событие пройдет 13 и 14 июня на территории «Севкабель-порта».