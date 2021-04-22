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Новости
James Gunn/Instagram Джеймс Ганн написал сценарий праздничного спешела «Стражей Галактики». Он выйдет в декабре 2022 года
Джеймс Ганн написал сценарий праздничного спешела «Стражей Галактики». Он выйдет в декабре 2022 года 21:11
Участницу московского митинга увезли в Ингушетию. В полиции отказались возбуждать дело о похищении 20:58
Генпрокуратуру предложили наделить правом блокировать в сети призывы к протестам 20:38
Госдума отменила День тишины, Тилль Линдеманн запел по-русски и другие новости дня 20:26 Дайджест
«Пошлая Молли» выступит в Music Media Dome 24 апреля 20:18
Spotify составил рейтинг лучших саундтреков, номинированных на «Оскар» 19:18
Weezer/Instagram Weezer выпустили песню «I Need Some of That». Она войдет в альбом, анонсированный два года назад
Weezer выпустили песню «I Need Some of That». Она войдет в альбом, анонсированный два года назад 19:12
«Какое‑то нравственное бешенство»: Никита Михалков назвал дискриминацией новые правила «Оскара» 18:28
МОК разрешил использовать концерт Чайковского вместо гимна России на Олимпиадах 18:27
В Екатеринбурге задержан уличный художник Тима Радя. Он получил 39 часов обязательных работ Обновлено в 18:06
WBRussia/YouTube Вера Фармига и Патрик Уилсон исследуют новое паранормальное явление в трейлере хоррора «Заклятие-3»
Вера Фармига и Патрик Уилсон исследуют новое паранормальное явление в трейлере хоррора «Заклятие-3» 17:44
На фестивале Stereoleto в Петербурге выступят Иван Дорн, Tesla Boy и Антоха MC 17:44
Более 100 иностранцам запретили въезд в Россию за участие в московских протестах 17:40
Какими были звезды, пока не стали знамениты? Бывшие одноклассники и знакомые рассказали о них 17:33
Московские художники покажут свои мастерские на заводах, в квартирах и гаражах 17:15
Интернет-магазин «Лабиринт» отказался от продаж книги «Модицина». В ней усмотрели оскорбление ЛГБТ 16:53
Sean Do/Unsplash МОК создаст Олимпиаду по киберспорту. Первая серия пройдет в преддверии Игр в Токио
МОК создаст Олимпиаду по киберспорту. Первая серия пройдет в преддверии Игр в Токио 16:48
«Обе две» выпустили клип с кадрами из будущего фильма Михаила Идова 16:39
The White Stripes ведут торги коллекции NFT. Ее создали на основе ремикса песни «Seven Nation Army» 15:49
Госдума отменила День тишины перед многодневным голосованием 15:24
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Дайджест

Госдума отменила День тишины, Тилль Линдеманн запел по-русски и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:26

Госдума отменила День тишины перед многодневным голосованием. Теперь предвыборную агитацию можно проводить вплоть до начала первого дня выборов.

В Петербурге на акции в поддержку Алексея Навального задержали художницу и активистку Лелю Нордик. В Екатеринбурге за участие в митинге задержали уличного художника Тимофея Радю и назначили ему 39 часов обязательных работ.

МВД запретило въезд в Россию на 40 лет 122 иностранцам, участвовавшим в несогласованных акциях протеста в Москве. О ком именно идет речь, в министерстве не уточнили.

МОК создаст Олимпийскую серию по киберспорту. Еще комитет разрешил использовать концерт Чайковского вместо гимна России на Олимпиадах.

Интернет-магазин «Лабиринт» отказался от продаж книги «Encyclopedia Pathologica: Модицина» Никиты Жукова. В ней усмотрели оскорбление ЛГБТ.

В России выявили 8996 новых случаев коронавируса. За сутки умерли 397 пациентов, вылечились — 8934.

Минтруд рассмотрит возможность продления майских праздников. Дмитрий Песков не подтвердил, что россияне будут отдыхать дольше.

Пранкеры Лексус и Вован пообщались с депутатами Латвии от имени Леонида Волкова. Для этого они использовали дипфейк его лица.

Российские зрители пожаловались на качество изображения фильма «Властелин Колец», который выпустили в повторный прокат. Ранее кинопрокатчики анонсировали обновленную отреставрированную версию трилогии в формате 4K.

Тилль Линдеманн записал кавер на русскоязычную песню «Любимый город». Группа Weezer выпустила песню «I Need Some of That». The White Stripes открыли торги коллекции NFT.

Вупи Голдберг напишет сценарий для супергеройского боевика. Главной героиней фильма станет темнокожая пожилая женщина.

На фестивале Stereoleto в Петербурге выступят Иван Дорн, Tesla Boy и Антоха MC. Событие пройдет 13 и 14 июня на территории «Севкабель-порта».

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