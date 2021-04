Spotify составил рейтинг лучших саундтреков, номинированных на «Оскар»

Стриминговый сервис Spotify составил рейтинг лучших по мнению редакторов платформы саундтреков, номинированных на «Оскар». Об этом сообщил ТАСС.

Лидером рейтинга лучших песен стал трек H.E.R. «Fight For You» из фильма «Иуда и черный мессия». Второе место в топе заняла композиция «Husavik (My Hometown)» из «Евровидение: История „Огненной саги“», третье — «Hear My Voice» из «Суда на чикагской семеркой».

По словам представителей Spotify, перед церемонией вручения премии пользователи стали чаще слушать саундтреки. В России самыми популярными оказались композиции из фильмов «Иуда и черный мессия», «Отец» и «Девушка, подающая надежды».

Среди альбомов с саундтреками успешен «Seven Days Walking (Day 4)» композитора Людовико Эйнауди к картине «Отец». Также пользователи слушают «Promising Young Woman» и музыку из ленты Дэвида Финчера «Манк».