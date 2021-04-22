Weezer выпустили песню «I Need Some of That». Она войдет в альбом, анонсированный два года назад

Трек станет частью альбома «Van Weezer», выход которого намечен на 7 мая. Пластинка была анонсирована еще в 2019 году и должна была выйти 15 мая прошлого года.

Калифорнийская рок-группа Weezer представила песню «I Need Some of That». Ее можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

С долгожданного полноформатника музыканты уже опубликовали песни «The End Of The Game», «Hero» и «Beginning of the End». Всего на релизе будет 10 треков. После смерти гитариста группы Van Halen Эдди Ван Халена артисты заявили, что «Van Weezer» будет посвящен ему.

Пока пластинка ждала своего выхода, Weezer успели выпустить в январе этого года другой альбом — «OK Human». В него вошли 12 песен, 11 из которых фронтмен Риверс Куомо, написал полностью сам.