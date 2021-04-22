«Какое‑то нравственное бешенство»: Никита Михалков назвал дискриминацией новые правила «Оскара»

Никита Михалков назвал «зеркальной дискриминацией» новые правила Американской киноакадемии для картин, претендующих на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной открытию 43-го Московского международного кинофестиваля.

Михалков подчеркнул, что требования построены на «обесчеловечивании», оправдывающем насилие и разрушение государственной и силовой структуры.

«Это какое‑то нравственное бешенство, которое охватило мир. Мне, может, не следовало бы этого говорить, потому что у меня есть „Оскар“, и я был счастлив, когда его получил, но когда я понимаю, что для того, чтобы, условно говоря, претендовать на „Оскар“ сейчас, надо соблюсти такие правила. Советская цензура — это просто дети», — сказал он, отвечая на вопрос о том, стал бы он снимать фильмы, опираясь на требования Американской киноакадемии.

Согласно новым правилам кинопремии, опубликованным в сентябре прошлого года, чтобы получить номинацию, в главной или важной второстепенной роли должен быть как минимум один актер, представляющий расовые или этнические меньшинства. Другой возможный критерий — не менее 30% второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью.