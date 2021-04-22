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На фестивале Stereoleto в Петербурге выступят Иван Дорн, Tesla Boy и Антоха MC

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:44

На территории «Севкабель-порта» в Петербурге 13 и 14 июня пройдет фестиваль Stereoleto. Он объявил третью волну участников. В нее вошли Иван Дорн, Tesla Boy и Антоха MC, сообщили «Афише Daily» организаторы музыкального мероприятия.

Помимо них на фестивале выступят инди-рок-группа Bicycles for Afghanistan, мультижанровый проект Дианы Буркот Rosemary Loves a Blackberry, «Петля пристрастия», Untone Chernov, белорусский бенд Nizkiz и участники «Ионотеки Stage».

Среди последних будут «Досвидошь», «Эйфория», Kiskin’ Zhar, Merzota, «Универсамчик», Альбина Сексова, «Закладка», Аня Крутеева, «Кломипрамин», «Репетиция» и Jampol.

Также на Stereoleto можно будет увидеть исландского певца Dadi Freyr, британскую группу Metronomy, французский диско-бенд L’Imperatrice, Skynd, «Би-2», «Куртки Кобейна», Левана Горозию, «АлоэВера», Zero People, RSAC и «Источник».

В 2021 году Stereoleto состоится в двадцатый раз. Помимо музыкальной программы на фестивале представят арт-объекты современных дизайнеров, гастрономическое пространство Stereofood, маркет и площадку с активностями для детей и взрослых.

В прошлом году над фестивалем нависла угроза его отмены из-за коронавируса, но все обошлось — «Стереолето» просто перенесли с июля на сентябрь.

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