Более 100 иностранцам запретили въезд в Россию за участие в московских протестах

МВД запретило въезд в Россию на 40 лет 122 иностранцам, участвовавшим в несогласованных акциях протеста в Москве. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на начальника столичного управления по вопросам миграции ГУ МВД Дмитрия Сергиенко.

Представитель ведомства не уточнил, о каких именно акциях идет речь. Он добавил, что с начала года МВД направило 10 ходатайств о признании нежелательным пребывания иностранцев, которые могут быть причастными к экстремистской и террористической деятельности.

Накануне в десятках городов России прошли акции в поддержку Алексея Навального. МВД оценило численность московского митинга в 6000 человек, петербургского — в 4500. СМИ писали о 10 и 25 тыс. людей на акции в столице.

На московский митинг пришли Юлия Навальная и писатель Дмитрий Быков, а также рэперы Оксимирон, Фейс, Влади и Noize MC. В столице обошлось без массовых задержаний — их число достигло двух десятков. Среди попавших в автозак оказался стендап-комик Кирилл Сиэтлов.

В Петербурге ситуация совершенно иная — там, по данным «ОВД-инфо», количество задержанных превысило 800 человек. Силовики применяли к протестующим дубинки и электрошокеры.