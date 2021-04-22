Вера Фармига и Патрик Уилсон исследуют новое паранормальное явление в трейлере хоррора «Заклятие-3»

Фильм рассказывает о деле об убийстве, в котором подозреваемый утверждал, что был одержим демонами. Предположительно, речь идет об Арне Шайенне Джонсоне, который был обвинен в убийстве в 1981 году. Мужчина всех уверял, что в него кто‑то вселился после проведения обряда экзорцизма.

Компания Warner Bros. опубликовала русскоязычный трейлер фильма ужасов «Заклятие-3: По воле дьявола». Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

К ролям исследователей паранормальных явлений Лоррейн и Эда Уоррен вернулись Вера Фармига и Патрик Уилсон. В проекте также приняли участие Рори О’Коннор, Сара Кэтрин Хук и Джулиан Хиллиард.

Режиссером выступил Майкл Чавес, снявший «Проклятие плачущей». Премьера картины состоится 4 июня одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max.