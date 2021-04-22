Интернет-магазин «Лабиринт» отказался от продаж книги «Модицина». В ней усмотрели оскорбление ЛГБТ

Интернет-магазин «Лабиринт» отказался от продаж книги «Encyclopedia Pathologica: Модицина» Никиты Жукова . Об этом компания заявила в комментариях к посту с призывом бойкотировать книгу.

Пользователь @KirGoryacheff призвал бойкотировать «Модицину», магазины, в которых она продается, и издательство «АСТ», которое ее выпустило, после того, как обнаружил в тексте оскорбление гомосексуалов.

В одной из глав книги автор рассуждает о ненависти и необходимости ее выражения. В качестве примера он приводит высказывания людей, негативно относящихся к геям. Жуков использует для описания их хода мыслей словосочетание «заднеприводные уроды» и нецензурную лексику.

«Однако разве сказать „Я ненавижу пидорасов (оскорбление, которое используют в отношении гомосексуалов. — Прим. ред.)“ является оскорблением? Нет, это не оценочное суждение», — пишет Жуков.

По словам писателя, «цитаты, приведенные в постах в социальных сетях, не имеют никакого отношения к геям» и сказаны от лица вымышленного человека, который испытывает ненависть. Они, как утверждает невролог, являются «неспецифическим троллингом», в котором ЛГБТ-читатели напрасно увидели личное оскорбление.

В издательстве «АСТ» также не сочли «Encyclopedia Pathologica: Модицина» провокационным или дискриминирующим сочинением. Там посоветовали «читать текст от начала и до конца» и назвали гомофобные фразы вырванными из контекста.