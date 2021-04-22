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«Обе две» выпустили клип с кадрами из будущего фильма Михаила Идова

Виктория Шанина
Сегодня в 16:39

Группа «Обе две» опубликовала клип к песне «Ты мне говоришь „Пока“». Сингл стал саундтреком к новому фильму Михаила и Лили Идовых «Джетлаг».

В ролике показаны эксклюзивные кадры из картины, которые прерываются видео, записанным солисткой группы Катей Павловой на студии. Авторы отмечают, что настроение трека идеально перекликается с историями героев.

Идов стал также режиссером-постановщиком клипа. По его словам, «Джетлаг» — очень личная для него и Лили история, поэтому он выбирал музыку среди любимых исполнителей. В их числе оказалась группа «Обе две», которую он и попросил записать саундтрек.

«„Ты мне говоришь ‚Пока‘“ показался абсолютно точным попаданием в „Джетлаг“ — и по настрою, и по музыке, и по тексту. Так что отношения между песней и фильмом было решено узаконить», — заключил Идов.

«Режиссер Михаил Идов предложил мне посмотреть черновой монтаж и попробовать написать что‑то. Я зимовала в Сочи. И не столько сюжет, сколько общее эмоциональное состояние фильма оказалось мне созвучно в тот момент», — поделилась Катя Павлова.

У певицы уже были незаконченные черновики песни. Она отметила, что после просмотра фильма они очень быстро приобрели нужную форму. Буквально через неделю песня была готова с аранжировкой.

«Джетлаг» расскажет про то, как строится жизнь возлюбленных, которые поссорились и уехали в разные части света. В главных ролях — Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт и другие. Премьера в кинотеатрах состоится 17 июня, а затем лента выйдет на онлайн-сервисе more.tv и телеканале СТС.

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