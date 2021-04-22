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Госдума отменила День тишины перед многодневным голосованием

Виктория Шанина
Сегодня в 15:24

Депутаты Госдумы приняли закон об отмене Дня тишины накануне выборов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

День тишины — это день перед голосованием, во время которого запрещается любая предвыборная агитация. С принятием нового законопроекта агитацию разрешается проводить вплоть до начала первого дня выборов.

«Предвыборная агитация должна оканчиваться в 0.00 часов по местному времени первого дня голосования», — пишет пресс-служба Госдумы.

Новый закон касается только многодневного голосования. Также в силе остается запрет на агитацию в дни самого голосования.

Впервые практика многодневного голосования в России была опробована летом 2020 года. С 25 июня по 1 июля граждане участвовали в референдуме по поправкам к Конституции.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней. Документ также разрешает проводить голосование вне помещений на территориях общего пользования и придомовых территориях.

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