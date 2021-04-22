Какими были звезды, пока не стали знамениты? Бывшие одноклассники и знакомые рассказали о них

Какими были знаменитости до того, как прославились на весь мир? С таким вопросом пользователь Reddit u/RogueWolf300 обратился к людям, которые знали известных личностей еще во времена, когда об их славе не шло и речи. Публикуем самые интересные истории. «Я ходил в среднюю школу с Post Malone. Мы выпустились в один год. Он всегда приходил на уроки в костюмах и был тем еще ботаником. Я и не надеялся, что его жизнь может сложиться таким образом. И теперь я его фанат, а он меня даже, скорее всего, не помнит. Мы никогда особо не разговаривали», — u/MastahFred

© Tore Sætre 2018/Wikimedia Commons

«Я ходил в среднюю школу с Сандрой О („Анатомия страсти“, „Убивая Еву“). Она всегда была веселой, активной, умной, общительной и очень увлекалась драматургией. В одной школьной пьесе она выступила с пантомимой — у нее не было реплик, однако она все равно была важной частью действия, комментируя происходящее через движения. В одной из сцен она ударилась головой о реквизит, из‑за чего зрители услышали громкий хлопок, но она уже тогда повела себя профессионально и просто продолжила играть», — u/mgov999.

© ABC

«Моя подруга дружила с Томом Хэнксом в старшей школе и даже ходила с ним на выпускной. Он до сих пор присылает ей поздравительные открытки, напечатанные на пишущей машинке», — u/ScottishHeat

© lovely.hanks/Instagram

«Мы учились вместе с Марком Руффало со средней школы. Он был милым. В старшей школе у нас была актерская группа — она предлагала ученикам выйти из своей скорлупы и как‑нибудь повзаимодействовать с незнакомцами, например представиться дикой лесной феей или подарить кому‑нибудь цветок. Так вот, он был одним из тех актеров. Мы мало говорили, но, как я сказал, он был хорошим парнем», — u/vman4402

© компания «Парадиз»

«Tyler, the Creator — был точно таким же, как сейчас. Мы все беспокоились за него, настолько он был странным. Например, мог назвать человека столом или еще каким‑нибудь случайным словом, и с таким чувством юмора он продолжал учиться до конца старшей школы. Слава никак его не изменила, он все такой же странный и милый», — u/lil-teapots

© Flickr

«Отец моего коллеги вырос с Куин Латифой в Северном Джерси. Его семья никогда не забудет, как она заплатила из собственного кошелька, когда у них не было денег на оплату дома. Все они ее любят и никогда не скажут о ней плохого», — u/sashimi_girl

© queenlatifah/Instagram

«Мой старший брат ходил в школу с Крисом Праттом и учился вместе с ним в немецком классе. Как‑то Крис сказал учительнице, что его брат сейчас живет в Германии и может передать ей кусок Берлинской стены. Две недели спустя он взял кусок бетона от тротуара, покрасил его краской из баллончика и отдал ей. И учительница до сих пор хранит его — в 2018 году я навещал ее, камень все еще был у нее», — u/RiftUnix

© Mingle Media TV/Wikimedia Commons

«Моя бабушка много лет проработала в „Долливуде“ (тематический парк, названный в честь американской певицы кантри Долли Партон. — Прим. ред.) и несколько раз встречалась с Долли. Когда она умерла, певица отправила около двух дюжин роз в похоронное бюро. Она настоящая жемчужина», — u/jeneexo

© Getty Images

«Я ходила в колледж вместе с Джо Кири, также известным как Стив Харрингтон из „Очень странных дел“. Он был другом моего тогдашнего бойфренда и просто самым хорошим парнем. Его волосы всегда были такими удивительными. В последний раз я видела его на просмотре „Омерзительной восьмерки“ — уже после того как мы закончили учебу, — но он все же решил подойти и поздороваться!» — u/piggieees

© Gage Skidmore/Wikimedia Commons

«Отец моего лучшего друга раньше был в одной компании с Брюсом Уиллисом. Он рассказывал, что тот все время играл на губной гармошке, носил гавайские рубашки, водил „камаро“ и был чертовским засранцем», — u/lame_comment

© brucewillisbw/Instagram

«Мама моей подруги была одним из учителей Келли Кларксон в старшей школе. Когда я спросила ее о ней, единственное, что она сказала: „Келли никогда не делала домашнее задание“», — u/AntPoizon

© vagueonthehow/Wikimedia Commons