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Вупи Голдберг напишет сценарий для супергеройского боевика

Виктория Шанина
Сегодня в 14:57

Звезда драмы «Привидение» Вупи Голдберг напишет сценарий для супергеройского фильма. Об этом актриса рассказала изданию Variety.

Известно, что главной героиней станет темнокожая пожилая женщина. В один момент она обнаруживает у себя сверхспособности. Ей предстоит обуздать свою силу и выяснить, где она может пригодиться.

Голдберг поделилась, что с детства увлекается супергероями. «Они все время спасают Землю. Но знаете, кто бы лучше с этим справился? Пожилые афроамериканки», — сказала актриса.

Параллельно Вупи Голдберг готовится к съемкам новой части музыкальной комедии 90-х «Действуй, сестра». Она играет роль певицы, выступающей в кабаре. По сюжету за ней охотятся бандиты, поэтому она прячется в монастыре.

Первая часть картины вышла в 1992 году и стала коммерчески успешной, собрав в прокате более 230 млн долларов. На этом фоне через год состоялась премьера второй части фильма, которую приняли уже не так радушно: мировой сбор сиквела составил 58 млн долларов.

У актрисы сейчас много новых проектов. В феврале стало известно, что Вупи Голдберг появится в комедии «Гарлем» о дружбе четырех темнокожих женщин. Кроме того, недавно актриса появилась в сериале «Противостояние», снятом по роману Стивена Кинга.

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