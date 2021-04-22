Вупи Голдберг напишет сценарий для супергеройского боевика

Звезда драмы «Привидение» Вупи Голдберг напишет сценарий для супергеройского фильма. Об этом актриса рассказала изданию Variety.

Известно, что главной героиней станет темнокожая пожилая женщина. В один момент она обнаруживает у себя сверхспособности. Ей предстоит обуздать свою силу и выяснить, где она может пригодиться.

Голдберг поделилась, что с детства увлекается супергероями. «Они все время спасают Землю. Но знаете, кто бы лучше с этим справился? Пожилые афроамериканки», — сказала актриса.

Параллельно Вупи Голдберг готовится к съемкам новой части музыкальной комедии 90-х «Действуй, сестра». Она играет роль певицы, выступающей в кабаре. По сюжету за ней охотятся бандиты, поэтому она прячется в монастыре.

Первая часть картины вышла в 1992 году и стала коммерчески успешной, собрав в прокате более 230 млн долларов. На этом фоне через год состоялась премьера второй части фильма, которую приняли уже не так радушно: мировой сбор сиквела составил 58 млн долларов.

У актрисы сейчас много новых проектов. В феврале стало известно, что Вупи Голдберг появится в комедии «Гарлем» о дружбе четырех темнокожих женщин. Кроме того, недавно актриса появилась в сериале «Противостояние», снятом по роману Стивена Кинга.