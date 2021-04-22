Пранкеры пообщались с депутатами Латвии от имени Леонида Волкова. Они использовали дипфейк его лица

Пранкеры Лексус и Вован пообщались с главами комитетов по иностранным делам трех балтийских государств, а также с их британским коллегой от имени главы региональных Штабов Навального Леонида Волкова. Об этом оппозиционер написал у себя в фейсбуке.

Председатель латвийской комиссии по иностранным делам Рихард Колс рассказал, что пранкеры написали ему от лица Волкова 16 марта. Они попросили обсудить в сейме Латвии ситуацию с Алексеем Навальным и политзаключенными в России.

Министерство иностранных дел прибалтийской страны предложило написавшим созвониться 23 марта. Во время видеоконференции в назначенную дату человек, представившийся Волковым, поблагодарил Латвию за поддержку и подчеркнул важность международного давления для освобождения Навального и других политзаключенных.

По словам Колса, единственное, что его смутило в этой встрече, — это то, что она была короткой. Ничто не заставило депутатов подумать, что они разговаривают с фейком Волкова. О том, что разговор был пранком, они узнали, когда их украинские коллеги сообщили о встрече с фейком оппозиционера. В случае с Украиной лже-Волков вел себя провокационно и неординарно, что позволило раскусить его.

Визуально понять, что перед депутатами находится не представитель Навального, было невозможно. Пранкеры использовали технологию дипфейк, чтобы заменить лицо говорящего на лицо Волкова.