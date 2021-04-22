Пранкеры пообщались с депутатами Латвии от имени Леонида Волкова. Они использовали дипфейк его лица

Пранкеры Лексус и Вован пообщались с главами комитетов по иностранным делам трех балтийских государств, а также с их британским коллегой от имени главы региональных Штабов Навального Леонида Волкова. Об этом оппозиционер написал у себя в фейсбуке.
Председатель латвийской комиссии по иностранным делам Рихард Колс рассказал, что пранкеры написали ему от лица Волкова 16 марта. Они попросили обсудить в сейме Латвии ситуацию с Алексеем Навальным и политзаключенными в России.
Министерство иностранных дел прибалтийской страны предложило написавшим созвониться 23 марта. Во время видеоконференции в назначенную дату человек, представившийся Волковым, поблагодарил Латвию за поддержку и подчеркнул важность международного давления для освобождения Навального и других политзаключенных.
По словам Колса, единственное, что его смутило в этой встрече, — это то, что она была короткой. Ничто не заставило депутатов подумать, что они разговаривают с фейком Волкова. О том, что разговор был пранком, они узнали, когда их украинские коллеги сообщили о встрече с фейком оппозиционера. В случае с Украиной лже-Волков вел себя провокационно и неординарно, что позволило раскусить его.
Визуально понять, что перед депутатами находится не представитель Навального, было невозможно. Пранкеры использовали технологию дипфейк, чтобы заменить лицо говорящего на лицо Волкова.
«Мне кажется, это настоящее изображение, как‑то, получается, они его в зум-звонок вставили? Привет, эра дипфейков», — написал глава региональных Штабов Навального.