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Пранкеры пообщались с депутатами Латвии от имени Леонида Волкова. Они использовали дипфейк его лица

Семён Гудошников
Сегодня в 14:44

Пранкеры Лексус и Вован пообщались с главами комитетов по иностранным делам трех балтийских государств, а также с их британским коллегой от имени главы региональных Штабов Навального Леонида Волкова. Об этом оппозиционер написал у себя в фейсбуке.

Председатель латвийской комиссии по иностранным делам Рихард Колс рассказал, что пранкеры написали ему от лица Волкова 16 марта. Они попросили обсудить в сейме Латвии ситуацию с Алексеем Навальным и политзаключенными в России.

Министерство иностранных дел прибалтийской страны предложило написавшим созвониться 23 марта. Во время видеоконференции в назначенную дату человек, представившийся Волковым, поблагодарил Латвию за поддержку и подчеркнул важность международного давления для освобождения Навального и других политзаключенных.

По словам Колса, единственное, что его смутило в этой встрече, — это то, что она была короткой. Ничто не заставило депутатов подумать, что они разговаривают с фейком Волкова. О том, что разговор был пранком, они узнали, когда их украинские коллеги сообщили о встрече с фейком оппозиционера. В случае с Украиной лже-Волков вел себя провокационно и неординарно, что позволило раскусить его.

Визуально понять, что перед депутатами находится не представитель Навального, было невозможно. Пранкеры использовали технологию дипфейк, чтобы заменить лицо говорящего на лицо Волкова.

© Леонид Волков/Facebook

«Мне кажется, это настоящее изображение, как‑то, получается, они его в зум-звонок вставили? Привет, эра дипфейков», — написал глава региональных Штабов Навального.

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