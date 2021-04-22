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Блогерка нашла в окне доказательство того, что мы живем в матрице. Но все разрушил закон отражения

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:17

Пользовательница тиктока под ником Catarroseco поделилась роликом, в котором отражение в окне заметно отличается от реальной картинки. И это могло бы стать доказательством того, что все мы живем в компьютерной симуляции, однако такому эффекту существует научное объяснение.

В начале видео блогерка наводит камеру на окно, в котором отражается невысокий кирпичный дом, деревья и облака.

На следующих кадрах она показывает оригинальный вид — и он действительно выглядит по-другому. В реальности все находится на своих местах, за исключением облаков, — их вовсе нет.

«Доказательство того, что мы живем в симуляции», — подписала девушка. Видео сразу же стало вирусным — с момента публикации 16 апреля оно собрало уже более 1,3 млн просмотров.

@catarroseco

##glitchesinthematrix ##glitchesinreallife ##simulation ##simulationbroken

♬ maribou state tongue slowed - Angelica Basso

Некоторые комментаторы согласились с пользовательницей. По их мнению, эти кадры действительно подтверждают существование мира из «Матрицы».

«Мой брат однажды сфотографировал небо, на котором совсем не было облаков, а на снимке их было очень много»
«Мой брат однажды сфотографировал небо, на котором совсем не было облаков, а на снимке их было очень много»
«Мы и тебя в окне не видим»
«Мы и тебя в окне не видим»

Однако скептики развеяли эти иллюзии. Они заметили, что блогерка стоит слишком низко, поэтому не видит облака за домом.

«Нет, это доказательство того, что окна находятся выше тебя»
«Нет, это доказательство того, что окна находятся выше тебя»
«Облака находятся за домом, и ты не видишь их, поскольку находишься ниже. Но если присмотришься внимательно, то заметишь облака между двумя домами»
«Облака находятся за домом, и ты не видишь их, поскольку находишься ниже. Но если присмотришься внимательно, то заметишь облака между двумя домами»

Кто‑то из пользователей попытался объяснить эффект с научной точки зрения, вспомнив закон отражения света.

«В Германии мы говорим: „Угол падения равен углу отражения“»
«В Германии мы говорим: „Угол падения равен углу отражения“»
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