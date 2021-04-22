Блогерка нашла в окне доказательство того, что мы живем в матрице. Но все разрушил закон отражения

Пользовательница тиктока под ником Catarroseco поделилась роликом, в котором отражение в окне заметно отличается от реальной картинки. И это могло бы стать доказательством того, что все мы живем в компьютерной симуляции, однако такому эффекту существует научное объяснение.

В начале видео блогерка наводит камеру на окно, в котором отражается невысокий кирпичный дом, деревья и облака.