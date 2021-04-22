Блогерка нашла в окне доказательство того, что мы живем в матрице. Но все разрушил закон отражения

Пользовательница тиктока под ником Catarroseco поделилась роликом, в котором отражение в окне заметно отличается от реальной картинки. И это могло бы стать доказательством того, что все мы живем в компьютерной симуляции, однако такому эффекту существует научное объяснение.
В начале видео блогерка наводит камеру на окно, в котором отражается невысокий кирпичный дом, деревья и облака.
На следующих кадрах она показывает оригинальный вид — и он действительно выглядит по-другому. В реальности все находится на своих местах, за исключением облаков, — их вовсе нет.
«Доказательство того, что мы живем в симуляции», — подписала девушка. Видео сразу же стало вирусным — с момента публикации 16 апреля оно собрало уже более 1,3 млн просмотров.
Некоторые комментаторы согласились с пользовательницей. По их мнению, эти кадры действительно подтверждают существование мира из «Матрицы».
Однако скептики развеяли эти иллюзии. Они заметили, что блогерка стоит слишком низко, поэтому не видит облака за домом.
Кто‑то из пользователей попытался объяснить эффект с научной точки зрения, вспомнив закон отражения света.