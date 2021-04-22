Активистку Лелю Нордик задержали на акции в Петербурге. Ее поместили в камеру на 48 часов

В Петербурге на акции в поддержку Алексея Навального полицейские задержали художницу и активистку Лелю Нордик. Об этом она написала в твиттере.

Активистка была задержана у ТЮЗа и доставлена в отдел полиции. Там ее убеждали сдать отпечатки пальцев в обмен на освобождение из ОВД. Также, по словам художницы, ее уговаривали подписать протокол, угрожая, что в противном случае «ей будет хуже». Нордик отказалась, воспользовавшись 51-й статьей Конституции.

Правозащитники и адвокаты вчера не приехали к задержанной, поскольку не оказалось свободных. Активистку поместили в камеру на 48 часов, отобрав все вещи.

Накануне в десятках городов России прошли акции в поддержку Алексея Навального. МВД оценило численность московского митинга в 6000 человек, петербургского — в 4500. СМИ писали о 10 и 25 тыс. людей на акции в столице.

На московский митинг пришли Юлия Навальная и писатель Дмитрий Быков, а также рэперы Оксимирон, Фейс, Влади и Noize MC. В столице обошлось без массовых задержаний — их число достигло двух десятков. Среди попавших в автозак оказался стендап-комик Кирилл Сиэтлов.

В Петербурге ситуация совершенно иная — там, по данным «ОВД-Инфо», количество задержанных превысило 800 человек. Силовики применяли к протестующим дубинки и электрошокеры.