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«Раёк» выпустил клип-перформанс про одиночество, абьюз и созависимость

Виктория Шанина
Сегодня в 12:49

Украинский дуэт «Раёк» выпустил клип на трек «Все твои друзья». Он полностью черно-белый и очень атмосферный.

Ролик получился скорее короткометражным фильмом, который затрагивает ряд социальных проблем современности. В том числе одиночество, абьюзивные отношения и зависимость людей друг от друга.

По словам авторов, насыщенный действием и эмоциями танец, который заканчивается смертью одного героя, — это метафора противостояния новой и старой сил. Вместе с тем создатели отсылают к постоянной войне отношений. Герой идет к пропасти и тащит героиню за собой, ведь одному идти страшно.

«Он устало, но терпеливо выполняет свою миссию. Дойти любой ценой. Она бьется о него, как волна о скалу. Пока что она — штиль. И совсем скоро — буря», — комментирует режиссер ролика Ангел Ангелов.

Дуэт «Раёк» появляется только в начале и конце ролика. Они выступают в качестве жюри, которые оценивают танец максимальным баллом — 6. Клип заканчивается на кадре, где они поднимают три таблички с шестерками.

«Яма, показанная в конце, — это пропасть мертвых амбиций, пропасть (возможного) недалекого будущего, или просто пропасть черной дыры посреди окраин», — пишут создатели.

Главные роли исполнили звезда фильма «Коли падають дерева» Анастасия Пустовит и руководитель объединения танцоров Apache Crew Анатолий Сачивко. Анатолий также работает хореографом-постановщиком с популярными музыкантами, такими как «СБПЧ» и Монатик.

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