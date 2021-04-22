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Cirque du Soleil возобновляет выступления. Обещают и российские гастроли!

Семён Гудошников
Сегодня в 11:36

Cirque du Soleil возобновит шоу спустя более года вынужденной паузы. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе театральной компании.

Три постановки — «O», «Mystere» и «Blue Man Group» — покажут этим летом в театрах Лас-Вегаса. Гастрольное выступление Kooza можно будет увидеть в ноябре 2021 года на доминиканском курорте Пунта-Кана, а «Luzia» в январе 2022-го поставят в лондонском концертном зале Royal Albert Hall.

«Мы так долго ждали этого дня! Почти 400 дней назад мы были вынуждены приостановить выступления своих шоу и с волнением ждали возвращения на сцену. Меня восхищает стойкость артистов и сотрудников Cirque du Soleil, которые выстояли в самые сложные для мировой индустрии развлечений времена», — заявил гендиректор Cirque du Soleil Даниэль Ламар.

О ближайшем гастрольном туре по России Cirque du Soleil обещает объявить в ближайшем времени.

Во время пандемии Cirque du Soleil столкнулся с финансовыми трудностями из-за перерыва в выступлениях. В конце июня компания подала заявление на защиту от банкротства и уволила 95% сотрудников. В ноябре кредиторы во главе с канадской Catalyst Capital Group получили контроль над Cirque du Soleil.

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