Зрители пожаловались на качество повторного проката «Властелина колец»

Кинопрокатчики анонсировали обновленную отреставрированную версию трилогии в формате 4K. Сначала на большие экраны вернулась лента «Властелин Колец: Братство Кольца». Уже в первый день проката, 15 апреля, появились возмущенные комментарии от зрителей. Многие остались недовольны из‑за «мыльной» картинки.

Пользователи соцсетей начали писать негативные отзывы на качество изображения фильма Питера Джексона «Властелин Колец», который выпустили в повторный прокат.

«Мы показываем оцифрованную кинотеатральную версию 2001 года в формате IMAX. Именно в этом формате картины была предоставлена прокатной компанией», — пояснил кинотеатр «Киносфера IMAX».

Некоторые пользователи отметили, что российский офис студии Warner Bros. перестал указывать формат 4К в новых постах про повторный прокат «Властелина колец» в своих соцсетях.

В 2021 году трилогии «Властелин Колец», как и серии фильмов «Гарри Поттер», исполнилось 20 лет. По этому случаю журнал Empire выпустил праздничный материал с участием звезд обоих фантастических франшиз — Элайджей Вудом и Дэниелом Рэдклиффом.

А в прошлом году создатели «Властелина Колец» воссоединились для благотворительного ютьюб-шоу «Reunited Apart». Джексон, Вуд, а также Иэн МакКеллен, Вигго Мортенсен, Орландо Блум, Лив Тайлер и другие участники проекта вспомнили интересные истории со съемок. О выходе трилогии в повторный прокат стало известно в начале апреля.