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Зрители пожаловались на качество повторного проката «Властелина колец»

Виктория Шанина
Сегодня в 11:37

Пользователи соцсетей начали писать негативные отзывы на качество изображения фильма Питера Джексона «Властелин Колец», который выпустили в повторный прокат.

Кинопрокатчики анонсировали обновленную отреставрированную версию трилогии в формате 4K. Сначала на большие экраны вернулась лента «Властелин Колец: Братство Кольца». Уже в первый день проката, 15 апреля, появились возмущенные комментарии от зрителей. Многие остались недовольны из‑за «мыльной» картинки.

«Мы показываем оцифрованную кинотеатральную версию 2001 года в формате IMAX. Именно в этом формате картины была предоставлена прокатной компанией», — пояснил кинотеатр «Киносфера IMAX».

Некоторые пользователи отметили, что российский офис студии Warner Bros. перестал указывать формат 4К в новых постах про повторный прокат «Властелина колец» в своих соцсетях.

В 2021 году трилогии «Властелин Колец», как и серии фильмов «Гарри Поттер», исполнилось 20 лет. По этому случаю журнал Empire выпустил праздничный материал с участием звезд обоих фантастических франшиз — Элайджей Вудом и Дэниелом Рэдклиффом.

А в прошлом году создатели «Властелина Колец» воссоединились для благотворительного ютьюб-шоу «Reunited Apart». Джексон, Вуд, а также Иэн МакКеллен, Вигго Мортенсен, Орландо Блум, Лив Тайлер и другие участники проекта вспомнили интересные истории со съемок. О выходе трилогии в повторный прокат стало известно в начале апреля.

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