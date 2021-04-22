Клеопатра Коулмэн проходит через все круги ада в новом клипе Deftones

Американская метал-группа Deftones выпустила клип на трек «Ceremony». Посмотреть его можно на ютьюб-канале музыкантов.
Главная героиня приходит в клуб, который не ограничивается основным и вип-залом. Она идет дальше, напряжение нарастает, а пройти через охранников становится только сложнее. Ближе к четвертой комнате заведение становится похоже на притон, а увиденное за очередными дверями не всегда ее радует, но девушка идет дальше.
Вероятно, так авторы отсылают зрителей к кругам ада и все это новая интерпретация «Божественной комедии». Только в конце героиню ждет не чистилище и рай, а гадалка, которая высасывает из людей всю энергию.
Любительницу острых ощущений сыграла Клеопатра Коулмэн. Актриса наиболее известна по роли Эрики в телесериале «Последний человек на Земле». Она также снималась в шоу «На грани», «Злая наука» и «Отдел убийств».
Режиссером стал Ли Уоннелл, снявший фильмы «Астрал 3» и «Человек-невидимка». Продюсер — Эмма Бюрклин (работала с клипами для Joji и John Legend).
Сингл «Ceremony» вышел еще в 2020 году в рамках альбома «Ohms». В нем Deftones поют о любви как смертельной болезни в жанре альтернативного метала.