Клеопатра Коулмэн проходит через все круги ада в новом клипе Deftones

Американская метал-группа Deftones выпустила клип на трек «Ceremony». Посмотреть его можно на ютьюб-канале музыкантов.

Главная героиня приходит в клуб, который не ограничивается основным и вип-залом. Она идет дальше, напряжение нарастает, а пройти через охранников становится только сложнее. Ближе к четвертой комнате заведение становится похоже на притон, а увиденное за очередными дверями не всегда ее радует, но девушка идет дальше.

Вероятно, так авторы отсылают зрителей к кругам ада и все это новая интерпретация «Божественной комедии». Только в конце героиню ждет не чистилище и рай, а гадалка, которая высасывает из людей всю энергию.