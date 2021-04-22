Исследование: 84% россиян готовы использовать феминитивы

84% россиян готовы использовать феминитивы, а 37% — уже это делают. На это указали результаты исследования, проведенного на порталах «Рамблер» и «Рамблер/гороскопы». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы опроса.

Редакторы «Рамблер/гороскопов» на одну неделю поменяли знаки зодиака на соответствующие им феминитивы: Овна — на Овенку, Близнецов — на Сестриц. На сайте появилась статья с объяснением, что такое феминитивы и зачем они нужны.

Пользователи сервиса могли рассказать о своем мнении о новых, еще не для всех привычных вариантов слов. В опросе приняли участие почти 164 тысячи человек: 52% из них были женщинами, а остальные — мужчинами.

Большинство респондентов (71%) заявили, что феминитивы станут допустимым вариантом в русском языке в ближайшем будущем. 13% участников исследования убеждены, что феминитивы станут полноценной нормой.

Около 2% опрошенных признались, что пока стесняются использовать феминитивы, хотя хотели бы. 22% людей применяют новые слова только в разговоре с теми, для кого это важно. Почти треть читателей «Рамблера» вовсе не знала о феминитивах ранее.

Респонденты рассказали и о своих предпочтениях в формировании феминитивов. Так, самой благозвучной альтернативой слову «астролог» они назвали «астрологиню» — за этот вариант проголосовали 54% россиян.

Также участники исследования могли выбрать феминитив «астрологесса» (он понравился 24% людей), вариант «астрологша» (он набрал 17% голосов) или слово «астрологица» (его предпочли 6% россиян).

«Афиша Daily» рассуждала о феминитивах еще в 2017 году. Тогда мы поговорили с женщинами из разных сфер деятельности и узнали, что они думают о женских названиях своих профессий.