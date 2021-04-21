В Петербурге пенсионеру дали условный срок за разглашение гостайны. Он продал карты за 9000 рублей

Петербургский городской суд признал 63-летнего пенсионера и бывшего сотрудника ФГУП «Аэрогеодезия» Владимира Грабовского виновным в разглашении государственной тайны. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд назначил Грабовскому год и два месяца лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Ему также запретили два года работать с государственной тайной любого уровня секретности. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Причиной преследований Грабовского, по данным СМИ, стало то, что он продал диск с топографическими картами Генштаба СССР 1970-х годов, с которых не сняли гриф «секретно», за 9000 рублей кладоискателю и члену поисковых отрядов Антону Коломицыну. Последнего обвиняют в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну.

В прошлом году Коломицыну избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, а когда он уехал из страны, объявили в международный розыск. Сейчас мужчина просит политического убежища в Нидерландах.

На проданных картах были изображения Мурманской области 1960–1970-х годов. По словам супруги поисковика Дарьи Дедовой, он купил их для для планирования отпуска на полуостровах Рыбачий и Средний.