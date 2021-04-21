53-летний японец ведет блог от лица молодой девушки. Он меняет себе внешность в фоторедакторах

53-летний мужчина из Японии завел аккаунты в инстаграме и твиттере, где публикует селфи молодой офисной работницы. Оказалось, что на снимках — он сам, но его внешность изменена в фоторедакторе. Блогер с ником zaitaku_iyada набрал уже больше 13 тыс. подписчиков. Мужчина не скрывает, что девушки с его страницы не существует. В описании к фото он ставит тэг #FaceApp. Это название мобильного приложения, которое позволяет не только убрать недостатки на изображениях, но и значительно поменять свой образ — и даже пол. У него это получается довольно профессионально и симпатично.

Себя автор аккаунтов шуточно называет «Lady Boy» («Леди Мальчик»). Над сложными подписями он не заморачивается, пишет: «Сегодня я работаю дома» или «Устроили пикник в осеннем парке. Погода была отличная и было весело». Первый пост появился в июле 2020-го. Выдуманная история жизни девушки тоже вполне простая и понятная. Как и ее автор, она работает на удаленке, ходит на прогулки и пикники, иногда грустит из‑за плохой погоды. «Я — дядя, которому за 50 и который обычно работает из дома. Я пристрастился к FaceApp и загружаю селфи с красивой обработкой», — поделился находчивый инфлюэнсер.

Настоящее имя мужчины узнать не получится — он его не раскрывает. Внешность, в основном, тоже не показывает. Иногда можно увидеть, как он выглядит со спины. Например, на снимках в лифте с зеркалом на фоне.

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Издание Oddity Сentral отмечает, что пользователи соцсетей разделились на два лагеря. У одних фотографии взрослого мужчины, который превращает себя в красотку, вызывают отвращение. Другие хвалят его за смелость и навык так реалистично создавать образ девушки.