Еврокомиссия предложила ограничить использование искусственного интеллекта в областях, где он может навредить обществу. Об этом стало известно из публикации на сайте организации.

Ведомство предлагает запретить работу ИИ в оценке результатов экзаменов и анализе достоверности доказательств в суде. Также Еврокомиссия не рекомендует применять ИИ в роботизированной хирургии, кредитном скоринге, найме сотрудников и проверке документов.

Кроме того, организация выступила против технологий распознавания лиц в общественных местах. Исключение Еврокомиссия считает возможным только для поиска пропавших детей или преступников, а также для предотвращения терактов.

Регулятор осуждает использование ИИ в «приложениях, которые манипулируют поведением человека, чтобы обойти его волю», а системы «социального рейтинга» называет неприемлемыми. Комиссия подчеркнула, что технологии должны быть надежными, точными и безопасными.

В большинстве случаев искусственный интеллект не опасен, считают в организации. В частности, ИИ может использоваться без регулирования в игровой индустрии или при фильтрации спам-контента.

Эксперты, впрочем, не слишком оптимистично оценивают инициативу. По их мнению, она не распространится на китайские и американские компании и тем самым даст им преимущество.

«Это сделает разработку ИИ в Европе непомерно дорогой или даже технологически невозможной. США и Китай будут веселиться, наблюдая, как ЕС ставит на колени свои собственные стартапы», — сказал старший аналитик европейского Центра инноваций в области данных Бенджамин Мюллер.