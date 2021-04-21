Политех проведет бранч с ученым и лекцию о еде будущего

Политехнический музей в рамках публичной программы проведет бранч с физиком Александрой Калашниковой. Место встречи — Noor Bar, начало — 25 апреля в 14.00. Об этом «Афише Daily» рассказали представители Политеха.

Ученая расскажет, что общего у стрелки компаса и облачного хранилища данных, как лазерный импульс может улучшить работу жесткого диска и почему ученые до сих пор ломают голову над воздействием света на магнитные материалы. Ведущим бранча станет Кирилл Фукс, зарегистрироваться на встречу можно здесь. Вход свободный.

В этот же день в 12.00 Университет детей Политеха вместе с Hyundai MotorStudio организует лекцию с биологом Марией Яриной. Она станет частью образовательной платформы музея, где дети обсуждают с учеными темы, которые им интересны.

На лекции (которая будет полезна и взрослым) гости обсудят с ученой, как меняется еда сегодня и что с ней произойдет в ближайшее десятилетие. Будем ли мы ее печатать на 3D-принтере? Или начнем есть личинки насекомых? А может, каждый заведет свой маленький огород в квартире? Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.