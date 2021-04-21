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Instagram добавит фильтр оскорбительных сообщений. Он поможет бороться с хейтерами

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:57

Instagram анонсировал новый инструмент фильтрации, который автоматически скрывает сообщения с оскорбительными словами, фразами и даже эмодзи. Об этом сообщается в блоге компании.

Фильтр разработан для борьбы с разжиганием ненависти на платформе. Он нацелен в первую очередь на медийных личностей, которые чаще остальных получают уничижительные сообщения.

Инструмент можно включить по желанию. При активации он фильтрует запросы на переписку, анализируя наличие оскорбительных фраз из специального списка. Над его составлением команда Instagram работала вместе с организациями по борьбе с дискриминацией. Пользователи также могут добавлять в список свои собственные слова и высказывания.

Новая функция станет доступна в ближайшие недели в одном из следующих обновлений приложения для iOS и Android.

Также в Instagram появится инструмент, позволяющий блокировать не только отдельного пользователя, но и любые новые учетные записи, которые может создать навязчивый собеседник.

Ранее Instagram и Facebook начали тестировать скрытые лайки. Отказ от функции одобрения на платформах призван снизить социальное давление на пользователей.

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