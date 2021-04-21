В 2020 году мировое потребление вина упало до уровня 18-летней давности

Уровень потребления вина в мире достиг минимума за последние 18 лет. Об этом говорится в отчете Международной организации виноградарства и виноделия.

Употребление напитка в 2020 году снизилось на 3% по сравнению с 2019-м. За указанный период люди на всей планете выпили 234 млн гектолитров вина. Наибольший спад произошел в Китае и ЮАР — на 17,4% и 19,4% соответственно.

В Бразилии, наоборот, напиток в 2020 году стали пить больше на 18,4%. В России тоже произошел рост — на 3% по сравнению с 2019 годом.

Снижение мирового потребления вина эксперты связывают с закрытием заведений на время пандемии и ограничением международного туристического потока. При этом уровень производства напитка на всей планете увеличился на 1% и достиг 260 млн гектолитров.

Ранее ученые из Базельского университета в Швейцарии выяснили, что дешевое вино кажется людям вкуснее, если им говорят, что оно дорогое. Участники эксперимента положительно оценивали напиток по низкой цене, который им выдавали за дорогой. При этом вкус вина с высоким ценником, которое представляли как дешевое, хвалили в той же степени.